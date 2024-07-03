Подготовьте свой iPhone или iPad к обслуживанию

Прежде чем принести свое устройство или отправить его в компанию Apple для обслуживания, выполните следующие действия, чтобы защитить личную информацию и сэкономить время на ремонте.

Никогда и никому не сообщайте пароль Apple ID, код-пароль устройства и данные безопасности учетной записи. Ни компания Apple, ни её авторизованные сервисные центры не будут запрашивать эту информацию. Для поддержки некоторых программ вас могут попросить ввести пароль вашего устройства или пароль Apple ID. Всегда оставайтесь рядом, пока технический специалист имеет доступ к вашему устройству.

Подготовка устройства к обслуживанию

Выполните следующие действия, прежде чем принести свое устройство в магазин Apple Store или авторизованному сервисный центр компании Apple либо отправить его в Apple. В зависимости от того, приносите ли вы свое устройство или отправляете его, вы можете найти дополнительные действия в следующих разделах.

Если ваше устройство не отвечает или вы не можете выполнить некоторые действия по какой-либо причине, сделайте столько действий, сколько сможете. Некоторые действия можно выполнить в Интернете на странице учетной записи идентификатора Apple ID.

Создайте резервную копию данных iPhone или iPad: Создание резервной копии данных с помощью iCloud

Создание резервной копии данных на компьютере Mac

Создание резервной копии данных на ПК с Windows Отключите Apple Cash. Перейдите в приложение «Настройки», прокрутите вниз и нажмите «Wallet и Apple Pay». Затем отключите Apple Cash. Удалите свои карты и пропуска из Apple Wallet. Откройте приложение Wallet и выберите карту или пропуск. Нажмите кнопку «Еще», затем — «Данные карты». Нажмите «Удалить карту». Отключите Локатор. Выберите «Настройки» > свое имя > «Локатор». Затем нажмите «Найти [устройство]» и отключите эту функцию*. Если вы не можете отключить таким способом Локатор на своем iPhone, перейдите в приложение «Локатор» или на страницу iCloud.com/find и выберите свой iPhone. Затем нажмите «Удалить это устройство» и следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к ремонту.

*Чтобы никто другой не мог получить обслуживание вашего устройства без вашего ведома, компания Apple не сможет обслуживать ваше устройство, если функция «Локатор» не отключена.

Если вы приносите устройство для обслуживания

Если вы приносите свое устройство в магазин Apple Store или авторизованный сервисный центр компании Apple, вам также следует проверить, нужна ли вам встреча. Например, прежде чем отправляться в магазин Apple Store, вам нужно зарезервировать время встречи со специалистом Genius Bar.

При посещении сервисного центра необходимо принести:

устройство и все аксессуары, для которых вам требуется помощь;

если возможно, ваш товарный чек (для некоторых ремонтов может потребоваться подтверждение факта приобретения);

документ, удостоверяющий личность (например водительские права, паспорт или другой документ государственного образца).

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Если вы отправляете устройство в компанию Apple для обслуживания

Чтобы отправить устройство в Apple для обслуживания, вам необходимо выполнить несколько дополнительных действий по его подготовке.