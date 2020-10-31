Быстрая зарядка iPhone

1. Тестирование проводилось компанией Apple в августе 2017 г. на контрольных образцах iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus и программного обеспечения, а также в августе 2018 г. на контрольных образцах iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и программного обеспечения с использованием адаптеров питания Apple USB-C (моделей A1720 мощностью 18 Вт, A1540 мощностью 29 Вт, A1882 мощностью 30 Вт, A1718 мощностью 61 Вт и A1719 мощностью 87 Вт). Тестирование проводилось компанией Apple в августе 2019 г. на контрольных образцах iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и программного обеспечения с использованием адаптеров питания Apple USB-C (моделей A1720 мощностью 18 Вт, A1540 мощностью 29 Вт, A1882 мощностью 30 Вт, A1947 мощностью 61 Вт и A1719 мощностью 87 Вт). Тестирование проводилось компанией Apple в феврале 2020 г. на контрольных образцах iPhone SE (2-го поколения) и программного обеспечения с использованием адаптеров питания Apple USB-C (моделей A1720 мощностью 18 Вт и A1882 мощностью 30 Вт). Тестирование проводилось компанией Apple в сентябре 2020 г. на контрольных образцах iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и программного обеспечения с использованием адаптеров питания Apple USB-C (модели A2305 мощностью 20 Вт). Тестирование быстрой зарядки проводилось на полностью разряженных iPhone. Время зарядки зависит от внешних факторов, фактические результаты могут различаться.

2. Для быстрой зарядки iPhone 12 понадобится адаптер питания мощностью 20 Вт или выше.